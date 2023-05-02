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Коваленко Денис Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коваленко
Имя
Денис
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
06 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 174
Источник
Скан
Оригинальная запись
6091. КОВАЛЕНКО ДЕНИС ГРИГОРЬЕВИЧ, 25 л., Гомельск. у., Уваровичск. в., д. Галеевки, Н. С. 5 уч. Гомельск. у., Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. 8 м. и пор. пр. 3 г., Исп. 6 окт. 923.

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