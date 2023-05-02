Котомина Юлия Васильевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Котомина
- Имя
- Юлия
- Отчество
- Васильевна
- Дата исполнения приговора
- 14 февраль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 194
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6817. КОТОМИНА ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА, 38 л., Варнавинск. у., Богородск. в., Ст. 140, лиш. св. 1 г.. Исп. 14 февр. 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.