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Котомина Юлия Васильевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Котомина
Имя
Юлия
Отчество
Васильевна
Дата исполнения приговора
14 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 194
Источник
Скан
Оригинальная запись
6817. КОТОМИНА ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА, 38 л., Варнавинск. у., Богородск. в., Ст. 140, лиш. св. 1 г.. Исп. 14 февр. 923.

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