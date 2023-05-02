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Грицюк Осип Данилов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Грицюк
Имя
Осип
Отчество
Данилов
Дата исполнения приговора
16 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 72
Источник
Скан
Оригинальная запись
46295. ГРИЦЮКЪ, ОСИПЪ ДАНИЛОВЪ. К. Бѣльск. у., Александровск. в., д. Залѣсе, 45 л.; — З. Н. 4 уч. Бѣльск. у., Гродненск. г., 154, 169 и 3 п. 171 М., тюр. 1½ м., съ уменьш. на ⅓ по Выс. маниф. 904 г. Исп. 16 Іюня 905.

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