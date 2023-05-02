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Афанасенкова Евдокия Ефимовна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Афанасенкова
Имя
Евдокия
Отчество
Ефимовна
Дата исполнения приговора
14 март 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 14
Источник
Скан
Оригинальная запись
351. АФАНАСЕНКОВА, ЕВДОКИЯ ЕФИМОВНА, 22 л. Гр. Трубчевск. у., Юровск. в., д. Выселенки — Н. С. 3 уч. Трубчевск. у. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 14 марта 919.

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