Асафов Егор Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Асафов
- Имя
- Егор
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 25 апрель 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 14
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12918. АСАФОВ, ЕГОР МИХАЙЛОВИЧ, Николаевич, 45 л. Гр. Бронницк. у., Чулковск. в. и с.; — Н. С. Замоскворецк. р. Пятницко-Якиманск. отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 5 л. Исп. 25 апр. 920. | 915 52253 2 ч. 1665 У. | 902 64192 169 М. | 91 1 35991 2 Ч. 1665 У. | 901 79682 169 М. | 903 56418 1665 У.
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