Асафов Егор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАсафов Егор Михайлович

Асафов Егор Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Асафов
Имя
Егор
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
25 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 14
Источник
Скан
Оригинальная запись
12918. АСАФОВ, ЕГОР МИХАЙЛОВИЧ, Николаевич, 45 л. Гр. Бронницк. у., Чулковск. в. и с.; — Н. С. Замоскворецк. р. Пятницко-Якиманск. отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 5 л. Исп. 25 апр. 920. | 915 52253 2 ч. 1665 У. | 902 64192 169 М. | 91 1 35991 2 Ч. 1665 У. | 901 79682 169 М. | 903 56418 1665 У.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close