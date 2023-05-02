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Груздев Гавриил Матвеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Груздев
Имя
Гавриил
Отчество
Матвеевич
Дата исполнения приговора
31 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 101
Источник
Скан
Оригинальная запись
3501. ГРУЗДЕВ ГАВРИИЛ МАТВЕЕВИЧ, 26 л., Юрьевецк. у., Обжерихинск. в., д. Семеновки. Н. С. Деж. кам. Юрьевецк. у. Ст. 140, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 31 окт. 92'3.

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