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Лаубах Ольга Дмитриевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лаубах
Имя
Ольга
Отчество
Дмитриевна
Дата исполнения приговора
23 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 225
Источник
Скан
Оригинальная запись
7927. ЛАУБАХ ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА, 38 л, Усть-Медведицк. окр., Етеревск. в., х. Большого. Н. С. 1 уч. Усть-Медведицк. окр. Ст. 146 ч. 2, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 1 г. Исп. 23 сент. 923.

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