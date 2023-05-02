Лаубах Ольга Дмитриевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лаубах
- Имя
- Ольга
- Отчество
- Дмитриевна
- Дата исполнения приговора
- 23 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 225
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7927. ЛАУБАХ ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА, 38 л, Усть-Медведицк. окр., Етеревск. в., х. Большого. Н. С. 1 уч. Усть-Медведицк. окр. Ст. 146 ч. 2, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 1 г. Исп. 23 сент. 923.
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