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Тощаков Иван Макаров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тощаков
Имя
Иван
Отчество
Макаров
Дата исполнения приговора
09 март 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 302
Источник
Скан
Оригинальная запись
45902. ТОЩАКОВЪ, ИВАНЪ МАКАРОВЪ. К. Галичск. у., Гевеловск. в., д. Петрищевой, 20 л.; — СПБ. О. С., (во 2 р.), 140 и 2 ч. 1643 У., тюр. 3 г. Исп. 9 Марта 907.

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