Батурин Яков Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Батурин
- Имя
- Яков
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 03 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 22
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 100807. БАТУРИНЪ, ЯКОВЪ ИВАНОВЪ, (онъ же Соколовъ, Гадаловъ, Гадалкинъ и Гадолинъ), 24 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Бѣжецк. у., Бѣляницк. в., д. Матнева; — Кашинск. О. С., 9 Марта 911, 152¹ и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3 г., съ зач. 4 м. предв. заключ. Исп. 3 Іюня 911. | 909 98708 2 ч. 1655 У. | 903 73664 172 М. | 906 92234 1655 У. | 902 83011 169 М. | 304 37060 1647 У.
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