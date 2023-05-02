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Шамшурин Афанасий Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шамшурин
Имя
Афанасий
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
24 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 358
Источник
Скан
Оригинальная запись
11890. ШАМШУРИН, АФАНАСИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 19 л. Гр. Сарапульск. у., Болыпеиоринск. в., д. Архашельской; — С. 17 Стрелков. п. Отказ от военной служ., лиш. св. 5 л., по амн. нак. сокр. до 1 г. и 8 м. Исп. 24 дек. 920.

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