Маньянов Султан
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Маньянов
- Имя
- Султан
- Дата исполнения приговора
- 30 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 248
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8729. МАНЬЯНОВ СУЛТАН, 48 л., Белебеевск. у., Шаранск. в. Н. С. и уч. Белебеевск. у. Ст. 187, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 30 дек. 923.
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