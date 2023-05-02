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Маньянов Султан

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Маньянов
Имя
Султан
Дата исполнения приговора
30 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 248
Источник
Скан
Оригинальная запись
8729. МАНЬЯНОВ СУЛТАН, 48 л., Белебеевск. у., Шаранск. в. Н. С. и уч. Белебеевск. у. Ст. 187, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 30 дек. 923.

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