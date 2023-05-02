Егоров Даниил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕгоров Даниил Сергеевич

Егоров Даниил Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Егоров
Имя
Даниил
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
12 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 124
Источник
Скан
Оригинальная запись
4320. ЕГОРОВ ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ, 34 л., Рубцовск. у., Шипуновск. в., с. Н.-Алейского. Н. С. 4 уч. Рубцовск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. и пор пр. 2 г. Исп. 12 июня 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.