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Кагашов Адриан Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кагашов
Имя
Адриан
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
26 июль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 116
Источник
Скан
Оригинальная запись
3923. КАГАШОВ АДРИАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, 19 л., Тобольск. окр., Демьяновск. р. Н. С. 6 уч. Тобольск. окр. Ст. 140б, лиш. св. 1 г. 8 м. 22 д. П. В. З. С.. 26/ѴІІ—24.

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