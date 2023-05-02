Кагашов Адриан Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кагашов
- Имя
- Адриан
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- 26 июль 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 116
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3923. КАГАШОВ АДРИАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, 19 л., Тобольск. окр., Демьяновск. р. Н. С. 6 уч. Тобольск. окр. Ст. 140б, лиш. св. 1 г. 8 м. 22 д. П. В. З. С.. 26/ѴІІ—24.
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