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Рубцев Яков Федосеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рубцев
Имя
Яков
Отчество
Федосеевич
Дата исполнения приговора
25 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 236
Источник
Скан
Оригинальная запись
8367. РУБЦЕВ ЯКОВ ФЕДОСЕЕВИЧ, 26 л., Челябинск. у., Коровинск. в., с. Соснова. Алтайск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 5 л. 4 м. и пор. пр. 2 г. Исп. 25 окт. 923.

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