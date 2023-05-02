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Гордеев Константин Львович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гордеев
Имя
Константин
Отчество
Львович
Дата исполнения приговора
19 февраль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 61
Источник
Скан
Оригинальная запись
2043. ГОРДЕЕВ КОНСТАНТИН ЛЬВОВИЧ, 50 л., Тверск. г., б. Зубцовск. у., Рождественск. в., с. Обольшева. Ленинградск. Губсуд. Ст. ст. 1 ч. 183, 188, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 19/ІІ—24.

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