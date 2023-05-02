Крапивин Александр Филиппович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Крапивин
- Имя
- Александр
- Отчество
- Филиппович
- Дата исполнения приговора
- 13 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 113
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16185. КРАПИВИН, АЛЕКСАНДР ФИЛИППОВИЧ, 43 г. Гр. г. Москвы; — Н. С. Замоскворец. р. Кожевническо-Калужск. отд. г. Москвы. Спекуляция, пр. р. 3. г. Исп. 13 нояб. 920.
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