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Сотников Михаил Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сотников
Имя
Михаил
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
07 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 243
Источник
Скан
Оригинальная запись
29124. СОТНИКОВ, МИХАИЛ ЕГОРОВИЧ, 18 л. Гр. Ново-Николаевск. у., Александровск. 1-ой в., с. Н.-Вознесенского; — С. 34 зап. стр. п. Кража, лиш. св. 2 г. Исп. 7 нояб. 920.

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