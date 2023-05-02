Корешков Иван Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Корешков
- Имя
- Иван
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 07 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 205
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 147686. КОРЕШКОВЪ, ИВАНЪ ПАВловъ. К. Костром. г., Макарьев. у., Словинск. в., д. Тычинина, 33 л.; — Костромск. О. С. 15 Сент. 909, 134 и 3 ч. 309 У., арест. отд. 3½ г. Исп. 7 Окт. 909. | 904 79638 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 23547.
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