Хозяйкин Герасим Фомин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хозяйкин
- Имя
- Герасим
- Отчество
- Фомин
- Дата исполнения приговора
- 27 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 499
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 155429. ХОЗЯЙКИНЪ, ГЕРАСИМЪ фоминъ. К. Глазов. у., Игринск. в., д. Сурдульсксй, 5 4 л., рд. т. же у., Пышкетск. в., въ д. Зангильдѣевской; — Вятск. О. С. 10 Нояб. 909, 134, 135, 1489, 2 ч. 1490 и 1192 У., каторж. раб. 8 л. Исп. 27 Нояб. 909.
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