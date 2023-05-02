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Никандров Владимир Кириллович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Никандров
Имя
Владимир
Отчество
Кириллович
Дата исполнения приговора
29 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 183
Источник
Скан
Оригинальная запись
27137. НИКАНДРОВ, ВЛАДИМИР КИРИЛЛОВИЧ, 17 л. Гр. Белозерск. у., Перкумск. в. и д.; — Н. С. 5 уч. Белозерск. у. Изнасилов., лиш. св. 1 г. и 6 м., по амн. нак. сокр. на ⅔. Исп. 29 нояб. 920.

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