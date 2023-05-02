Кемпистый Виктор Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кемпистый
- Имя
- Виктор
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 23 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 167
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5843. КЕМПИСТЫЙ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ, 20 л, г. Ставрополя, Кубано-Черноморск. Облсуд., Ст. ст. 113 ч. 1, 116, лиш. св. 1 г., Исп. 23 авг. 923.
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