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Кемпистый Виктор Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кемпистый
Имя
Виктор
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
23 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 167
Источник
Скан
Оригинальная запись
5843. КЕМПИСТЫЙ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ, 20 л, г. Ставрополя, Кубано-Черноморск. Облсуд., Ст. ст. 113 ч. 1, 116, лиш. св. 1 г., Исп. 23 авг. 923.

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