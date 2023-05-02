Пискунов Сергей Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пискунов
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 15 апрель 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 322
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 106510. ПИСКУНОВЪ, СЕРГѢЙ ВАСИЛЬЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Козлов. у., Успенск. в., д. Ка-значеевки, 35 л.; — Тамбов. О. С., 149 и 1642 У., ка-торж. раб. 4 г. Исп. 15 Апр. 909. 907 44119а 169 М.| 900 54122 172 М. 904 81534 169 М. | 95 27951 169 М. 902 103184 1642 У.
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