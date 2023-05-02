Фисунов Леонтий Прокофьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фисунов
- Имя
- Леонтий
- Отчество
- Прокофьевич
- Дата исполнения приговора
- 15 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 370
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12675. ФИСУНОВ ЛЕОНТИЙ ПРОКОФЬЕВИЧ, 27 л., Почепск. у., Балыковск. в., д. Завалипутье. Брянск. Губсуд. Ст. 142, пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 15/ѴІІ—23.
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