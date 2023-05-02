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Азлим-Бек-Оглы Ахмед-Бек-Гаджи

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Азлим-Бек-Оглы
Имя
Ахмед-Бек-Гаджи
Дата исполнения приговора
28 январь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 7
Источник
Скан
Оригинальная запись
129340. АЗЛИМЪ-бЕКЪ-ОГЛЫ, АХмедъ-Бекъ-Гаджи. Бекск. зван., 47 л., рд. Нухинск. у., въ с. Бумѣ; — Елисаветпольск. О. С., 119, 134, 135, 152 и 1692 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 2 Апр. 905 г. (1692 У.—т. 5 м. и 10 дн.) и Выс. маниф. 904 г., съ лиш. ос. пр. тюр. 5 м. и 10 дн. Исп. 28 Янв. 909.

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