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Жачко Агафья Федосеева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Жачко
Имя
Агафья
Отчество
Федосеева
Дата исполнения приговора
07 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 88
Источник
Скан
Оригинальная запись
46734. ЖАЧКО, АГАФЬЯ ФЕДОСѢЕВА. К. Сквирск. у., Воробіевск. в., с. Лавриковъ, 50 л.; — М. С. 5 уч. Сквирск. окр. (въ 4 р.), 169 М., тюр. 6 м. Исп. 7 Іюня 905.

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