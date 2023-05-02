Жачко Агафья Федосеева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жачко
- Имя
- Агафья
- Отчество
- Федосеева
- Дата исполнения приговора
- 07 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 88
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46734. ЖАЧКО, АГАФЬЯ ФЕДОСѢЕВА. К. Сквирск. у., Воробіевск. в., с. Лавриковъ, 50 л.; — М. С. 5 уч. Сквирск. окр. (въ 4 р.), 169 М., тюр. 6 м. Исп. 7 Іюня 905.
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