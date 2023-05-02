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Лягин Яков Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лягин
Имя
Яков
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
16 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 239
Источник
Скан
Оригинальная запись
8423. ЛЯГИН ЯКОВ ИВАНОВИЧ, 27 л., Валдайск. у., Хотиловск. в., с. Куженкина. Н. С. 6 уч. Валдайск. у. Ст. 180, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 3 г. Исп. 16 авг. 923.

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