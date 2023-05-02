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Мурашов Василий Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мурашов
Имя
Василий
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
13 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 149
Источник
Скан
Оригинальная запись
17395. МУРАШОВ, ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ, 40 л. Гр. Мологск. у., Леонтьевск. в., д. Кро хиной; — Н. С. 7 р. Мологск. у. Взяточнич., лиш. св. 4 г. условно, с пр. р. 6 м. Исп. 13 окт. 920.

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