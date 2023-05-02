Мурашов Василий Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мурашов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 13 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 149
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17395. МУРАШОВ, ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ, 40 л. Гр. Мологск. у., Леонтьевск. в., д. Кро хиной; — Н. С. 7 р. Мологск. у. Взяточнич., лиш. св. 4 г. условно, с пр. р. 6 м. Исп. 13 окт. 920.
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