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Бобылин Аммос Киприанов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бобылин
Имя
Аммос
Отчество
Киприанов
Дата исполнения приговора
14 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 36
Источник
Скан
Оригинальная запись
130108. бОБЫЛИНЪ, АММОСЪ КИПРІАНОВЪ. Каз. Кзылъ-Убинскаго пос., ст. Кармановской, Лбищенск. у., 51 г.; — М. С. 2 уч. Лбищенск. у. 10 Авг. 909, 6 п. 13 и 57 М., тюр. 1 м. Исп. 14 Окт. 909.

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