Бобылин Аммос Киприанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бобылин
- Имя
- Аммос
- Отчество
- Киприанов
- Дата исполнения приговора
- 14 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 36
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130108. бОБЫЛИНЪ, АММОСЪ КИПРІАНОВЪ. Каз. Кзылъ-Убинскаго пос., ст. Кармановской, Лбищенск. у., 51 г.; — М. С. 2 уч. Лбищенск. у. 10 Авг. 909, 6 п. 13 и 57 М., тюр. 1 м. Исп. 14 Окт. 909.
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