Костоправов Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостоправов Иван Алексеевич

Костоправов Иван Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Костоправов
Имя
Иван
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
12 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 192
Источник
Скан
Оригинальная запись
6748. КОСТОПРАВОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ, 19 л., Вологодск. у., Несвойск. в., д. Ивановское, Н. С. 1 уч. Вологодск. у., Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г., Исп. 12 окт. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.