Мальгин Александр Макарович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мальгин
- Имя
- Александр
- Отчество
- Макарович
- Дата исполнения приговора
- 21 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 245
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8632. МАЛЬГИН АЛЕКСАНДР МАКАРОВИЧ, 22 л., Бирск. у., Аскинск. в., с. Ключи. Омск. Губсуд. Ст. ст. 95 и 180 п. «ж», лиш. св. и пор. пр. 2 г. Исп. 21 сент. 923.
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