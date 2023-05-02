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Комиссарова Дарья Васильевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Комиссарова
Имя
Дарья
Отчество
Васильевна
Дата исполнения приговора
13 май 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 145
Источник
Скан
Оригинальная запись
5031. КОМИССАРОВА ДАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА, 45 л., Усольск. у., Зырянск. в., д. Малиной. Н. С. 5 уч. Верхкамск. окр. Ст. 140, лиш. св. 1 ½ г. и пор. пр. 1 ½ г. П. в. з. с. 13/Ѵ—24. 

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