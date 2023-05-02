Комиссарова Дарья Васильевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Комиссарова
- Имя
- Дарья
- Отчество
- Васильевна
- Дата исполнения приговора
- 13 май 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 145
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5031. КОМИССАРОВА ДАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА, 45 л., Усольск. у., Зырянск. в., д. Малиной. Н. С. 5 уч. Верхкамск. окр. Ст. 140, лиш. св. 1 ½ г. и пор. пр. 1 ½ г. П. в. з. с. 13/Ѵ—24.
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