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Финочкин Иван Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Финочкин
Имя
Иван
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
19 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 426
Источник
Скан
Оригинальная запись
140564. ФИНОЧКИНЪ, ИВАНЪ ИВАНОВЪ. К. Острогожск. у., в. и сл. Колыбелки, 41 г.; — У. Чл. О. С. по Острогожск. у. 16 Апр. 909, 172 М. (покуш.), тюр. 6 м. Исп. 19 Сент. 909.

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