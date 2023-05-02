Финочкин Иван Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Финочкин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 19 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 426
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140564. ФИНОЧКИНЪ, ИВАНЪ ИВАНОВЪ. К. Острогожск. у., в. и сл. Колыбелки, 41 г.; — У. Чл. О. С. по Острогожск. у. 16 Апр. 909, 172 М. (покуш.), тюр. 6 м. Исп. 19 Сент. 909.
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