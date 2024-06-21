Петриченко Кондрат Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Петриченко
- Имя
- Кондрат
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 16 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 318
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 106390. ПЕТРИЧЕНКО, КОНДРАТЪ СТЕПАНОВЪ. К. Литинск. у., Пилявск. в., с. Мисюровки, 40 л., рд. Новоградволын. у., въ в. и м. Острополѣ; — М. С. 2 уч. Литинск. окр., 170 М., по сов. съ приг. сего М. С. отъ сего же числа д. № 189—906 г. (177 М.— тюр. 4 м.), тюр. 1 г. Исп. 16 Іюня 909. 13 Авг. 906 г. М. С. 2 уч. Литинск. окр., за кражу—тюр. 4 м.
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