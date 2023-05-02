Никитин Александр Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Никитин
- Имя
- Александр
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 22 август 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 314
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28060. НИКИТИНЪ, АЛЕКСАНДРЪ СЕМЕНОВЪ. К. Гдовск. у. и в., 22 л., рд. Везенбергск. у., въ г. Нарвѣ; — СПБ. С. П., 134, 133, 149, 13 и 1642 У., по сов. съ приг. М. С. 3 уч. Везенб.-Вейсенштейн. окр. отъ 17 Нояб. 907 г.; арест. отд. 3 г. Исп. 22 Авг. 908. | 906 44429 285 У. | 902 56334 169 М. | 904 74169 1647 У. | 901 61705 172 М. | 903 50391 1655 У.
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