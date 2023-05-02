Шевчукова Фиона Дмитриевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шевчукова
- Имя
- Фиона
- Отчество
- Дмитриевна
- Дата исполнения приговора
- 22 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 361
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11977. ШЕВЧУКОВА, ФИОНА ДМИТРИЕВНА, 35 л. Гр. Путивльск. у., Грузчанск. в., д. Землянки; — Н. С. 2 уч. Путивльск. у. Кража со взлом., лиш. св. 2 г., с зач. 1 м. и 3 д. пр. з. Исп. 22 июля 920.
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