Шангареев Салимгарей
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шангареев
- Имя
- Салимгарей
- Дата исполнения приговора
- 10 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 670
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18763. ШАНГАРЕЕВЪ, САЛИМГАРЕЙ. Лиш. ос. пр. изъ башк. Бирск. у., Калмыковск. в., д. Авраимбашевой, 41 г.;—Уфимск. О. С., 10 п. 129, 132, 1 и 2 ч. 1643¹ У., по сов. съ приг. сего С. отъ 27 Авг. 908 г. (1654¹ У. —арест. отд. 3 г. и 9 м.), арест. отд. 5½ Л. Исп. 10 Нояб. 908. 902 92756 1609 У.
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