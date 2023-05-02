Ламзин Ефим Данилович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ламзин
- Имя
- Ефим
- Отчество
- Данилович
- Дата исполнения приговора
- 11 сентябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 179
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6124. ЛАМЗИН ЕФИМ ДАНИЛОВИЧ, 26 л., Рязанск. у, Кальдевск. в., с. Ершево. Н. С. 7 уч. Рязанск. у. Ст. 88, лиш. св. 6 м. и пор. пр. 2 г. П. в. з с. 11/ІХ—24.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.