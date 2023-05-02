Клепер Танхель Лейбович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Клепер
- Имя
- Танхель
- Отчество
- Лейбович
- Дата исполнения приговора
- 03 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 171
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5994. КЛЕПЕР ТАНХЕЛЬ ЛЕЙБОВИЧ, 17 л., г. Орша, Витебск. Губсуд, Ст. ст. 76 ч. 1 и 184 ч. 2, лиш. св. 1 г. 3 м. и пор. пр. 3 г., Исп. 3 дек. 923.
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