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Клепер Танхель Лейбович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Клепер
Имя
Танхель
Отчество
Лейбович
Дата исполнения приговора
03 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 171
Источник
Скан
Оригинальная запись
5994. КЛЕПЕР ТАНХЕЛЬ ЛЕЙБОВИЧ, 17 л., г. Орша, Витебск. Губсуд, Ст. ст. 76 ч. 1 и 184 ч. 2, лиш. св. 1 г. 3 м. и пор. пр. 3 г., Исп. 3 дек. 923.

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