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Разгуляева Екатерина Васильевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Разгуляева
Имя
Екатерина
Отчество
Васильевна
Дата исполнения приговора
01 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 211
Источник
Скан
Оригинальная запись
28048. РАЗГУЛЯЕВА, ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА, 55 л. Гр. Детскосельск. у., Ижорск. в., д. Славянки; — Н. С. 1 Городск. р. 7 отд. г. Петрограда. Спекуляц., лиш. св. 1 г. Исп. 1 июня 920.

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