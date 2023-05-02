Кирьянов Феофилакт Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКирьянов Феофилакт Константинович

Кирьянов Феофилакт Константинович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кирьянов
Имя
Феофилакт
Отчество
Константинович
Дата исполнения приговора
05 июнь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 134
Источник
Скан
Оригинальная запись
4655. КИРЬЯНОВ ФЕОФИЛАКТ КОНСТАНТИНОВИЧ, 27 л., Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 3 г. 10 м. 20 д. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 5/ѴІ-24. 

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close