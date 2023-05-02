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Плеханов Петр Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Плеханов
Имя
Петр
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
01 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 219
Источник
Скан
Оригинальная запись
7759. ПЛЕХАНОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ, 38 л., Саратовск г. Туркестанск. отделен. Верхсуда РСФСР. Ст. ст. 110, 114 ч. 2, 128, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 1 января 923.

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