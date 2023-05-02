Бык Константин Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бык
- Имя
- Константин
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 28 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 45
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45540. БЫКЪ, КОНСТАНТИНЪ АНТОновъ. К. Гроднен. у., Индурск. в., д. Богоранъ, 32 л.; — Г. С. 4 уч. г. Гродны, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 28 Мая 905.
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