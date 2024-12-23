Тядяк Хайретдин Халитов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тядяк
- Имя
- Хайретдин
- Отчество
- Халитов
- Дата исполнения приговора
- 23 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 255
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 36217. ТЯДЯКЪ, ХАЙРЕТДИНЪ ХАЛИтовъ (онъ же Дядякъ). К. Цивильск. у., Кошелеевск. в., д. Токаевой, 53 л.; — З. Н. 4 уч. Цивильск. у. (во 2 р.), 2 п. 174 и 2 п. 175 М., тюр. 3 м. Исп. 23 Марта 905. | 99 53413 172 М.
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