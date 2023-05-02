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Уваров Алексей Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Уваров
Имя
Алексей
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
18 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 283
Источник
Скан
Оригинальная запись
9781. УВАРОВ (он же ШИРОКОВ, он же СКУРЫГИН) АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, 22 л., Орловск. г., г. Ельца. Н. С. Деж. кам. г. Брянска. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 18/ІІІ—26.

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