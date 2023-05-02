Орлов Владимир Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Орлов
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 27 июнь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 328
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28462. ОРЛОВЪ, ВЛАДИМІРЪ ФЕДОРОВЪ. Сс.-пос. Ачинск., у., Балахтинск. в., д. Трясучей, 23 л., рд. Порхов. у., Дорочск. в., въ д. Гребняхъ; — СПБ. С. П., 114, 9, 13 и 1 ч. 312 У., 440 и 2 п. 443 У. о сс., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 38050, один. закл. на 25 дн. и каторж. раб. 4 г. Исп. 27 Іюня 908. | 903 89479 1641 У. | 900 73675 169 М. | 908 25523 169 М.
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