Корнюшин Филипп Яковлевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Корнюшин
- Имя
- Филипп
- Отчество
- Яковлевич
- Дата исполнения приговора
- 16 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 109
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16061. КОРНЮШИН, ФИЛИПП ЯКОВЛЕВИЧ, 35 л. Гр. Скопинск. у., Яблоневск. в., д. Дубовицкой; — Н. С. 3 уч. Скопинск. у. Выгонка самог., лиш. св. 5 л., с зач. 25 д. пр. з. Исп. 16 сент. 920.
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