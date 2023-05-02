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Хлебников Алексей Прокофьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хлебников
Имя
Алексей
Отчество
Прокофьевич
Дата исполнения приговора
08 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 271
Источник
Скан
Оригинальная запись
30045. ХЛЕБНИКОВ, АЛЕКСЕЙ ПРОКОФЬЕВИЧ, 60 л. Гр. Малмыжск. у.; — Н. С. 9 уч. Малмыжск. у. Скрыт. хлеба, лиш. св. 3 г., по амн. нак. зам. пр. р. 1 г. Исп. 8 окт. 920.

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