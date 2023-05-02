Маркелова Мария Ивановна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Маркелова
- Имя
- Мария
- Отчество
- Ивановна
- Дата исполнения приговора
- 03 март 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 248
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8754. МАРКЕЛОВА МАРИЯ ИВАНОВНА, 29 л., Нижегородск. у., Каменецк. в., д. Гари. Н. С. 1 уч. г. Н.-Новгорода. Ст. ст. 171, 210, лиш. св. 1 г. 6 м. и пор. пр. 2 г. Исп. 3 марта 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.