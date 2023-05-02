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Маркелова Мария Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Маркелова
Имя
Мария
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
03 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 248
Источник
Скан
Оригинальная запись
8754. МАРКЕЛОВА МАРИЯ ИВАНОВНА, 29 л., Нижегородск. у., Каменецк. в., д. Гари. Н. С. 1 уч. г. Н.-Новгорода. Ст. ст. 171, 210, лиш. св. 1 г. 6 м. и пор. пр. 2 г. Исп. 3 марта 923.

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