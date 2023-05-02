Гуков Михей Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гуков
- Имя
- Михей
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 15 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 106
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 144976. ГУКОВЪ, МИХЕЙ ФЕДОРОВЪ. К. Сычев. у., Никитск. в., д. Помельницъ, 37 л.; — Г. С. г. Сычева 15 Нояб. 909, 13, 14², 169 и 172 М. (покуш.), тюр. 3 м. Исп. 15 Нояб. 909. | 908 8344 2 169 М. | 99 47065 172 М. (гдѣ свѣд. объ им. невѣрны).
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