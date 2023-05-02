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Шапошников Павел Лаврентьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шапошников
Имя
Павел
Отчество
Лаврентьев
Дата исполнения приговора
24 июль 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 520
Источник
Скан
Оригинальная запись
155969. ШАПОШНИКОВЪ, ПАВЕЛЪ Лаврентьевъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Самарск. у., Чистовск. в., с. Ново-Ивановки, 38 л., рд. въ Байсаровск. у.; — М. С. 2 уч. Пятигор. окр., 977 У., тюр. 4 м. Исп. 24 Іюля 909. | 2 Авг. 905 г. Владикавказск. О. С. 3 ч. 1655 У. — арест. отд. 1 г.

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